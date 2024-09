Capalbio Film Festival l' intervista a Marco Tullio Giordana | Il cinema è la mia vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) «Questo mestiere per me è, è come respirare. E uno dei motivi per cui continuo a farlo è anche consegnare i mieial pubblico».racconta a Il Tempo cosa significhi per lui ancora oggi fare il suo lavoro. Il regista, 73 anni, ha inaugurato ieri la terza edizione delcon il suo ultimo lavoro, «Laaccanto», e al fianco di due delle protagoniste, Valentina Bellè e Sonia Bergamasco, ha incontrato gli spettatori del NuovoTirreno di Borgo Carige. Tratto dal romanzo di Mariapia Veladiano, e nelle sale dallo scorso 22 agosto con 01 Distribution, ilè ambientato a Vicenza, negli anni compresi fra l'Ottanta e il Duemila, dove vive una ricca e influente famiglia composta da Maria (Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest'ultimo, Erminia (Bergamasco), famosa pianista.