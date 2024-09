Buon compleanno Tuttomondonews | tre giorni di festa per il decennale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La webzine ’’ compie dieci anni. Un traguardo importante per il progetto dell’associazione culturale Periphèria. L’associazione ha scelto di non usare pubblicità sul sito e non ha finanziatori. all’insegna dell’indipendenza. "Dieci anni non sono così tanti – afferma Mary Ferri – presidente dell’associazione Peripheria – ma se pensiamo al 2014 ci rendiamo conto di quante cose siano cambiate. Eravamo nella società pre-Covid, non si parlava di IA, sono cambiati governi e politiche culturali e per una realtà che si basa solo sul lavoro volontario, ecco che 10 anni diventano un ragguardevole risultato". La Periphèria ha deciso di festeggiare proponendo un fine settimana di eventi che si terranno a Pisa, San Giuliano e Marina. 10 anni diè il titolo della tre-dal 20 al 22 settembre.