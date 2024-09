Baggio l’addio commovente a Totò Schillaci | Fratelli d’Italia per sempre

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex campione, emozionato, ricorda le “notti magiche” vissute insieme ai Mondiali di Italia ’90 con. La morte di Salvatore ‘, avvenuta a soli 59 anni, ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi e dei colleghi. L’ex attaccante, noto per le sue gesta indimenticabili ai Mondiali di Italia ’90, è scomparso a causa di un tumore al colon che lo ha costretto a subire due interventi negli ultimi mesi.si è spento questa mattina alle 9:55 all’ospedale Civico di Palermo. Per dare l’ultimo saluto all’ex calciatore, la salma è stata trasferita allo stadio Renzo Barbera, dove è stata allestita una camera ardente all’interno della sala stampa. L’apertura al pubblico è prevista per oggi dalle 16 alle 22 e domani dalle 7 alle 22.