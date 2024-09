La piazza giardino di Desvigne A Nova il grande paesaggista ridisegna un’area di 14mila metri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) C’era anche ildi fama internazionale, Michel, ieri pomeriggio all’inaugurazione della nuovaGio.I.A. Una nuova, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, nell’ambito di un ambizioso progetto di valorizzazione, rigenerazione e riconnessione della città con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio all’aperto da vivere e fruire in tutte le stagioni. Alle 14.30 il, impegnato in questi mesi anche nelle progettazioni di spazi verdi e giardini nel quartiere Seimilano a Bisceglie, firmato da Mario Cucinella, e sullo Scalo di Porta Romana, nell’area del futuro Villaggio Olimpico Milano-Cortina 2026, ha presentato il percorso intrapreso in questi mesi perre lo spazio pubblico nel cuore della città, prima di procedere alle 17 all’inaugurazione.