Juventus ufficiale il ritorno di Giorgio Chiellini | il nuovo ruolo nel club

(Di domenica 15 settembre 2024)ildialla. L’ex difensore bianconero e della Nazionale, dopo l’esperienza a Los Angeles in MLS e il successivo ritiro dal calcio giocato, torna a vestire di bianconero, ma questa volta con undirigenziale., a partire da lunedì 16 settembre, sarà Head of Football Institutional Relations dellae lavorerà a stretto contatto con l’ad Maurizio Scanavino. Il comunicato dellanon ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente dineldi Head of Football Institutional Relations.