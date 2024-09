Incendio Milano morti 3 giovani cinesi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 7.25 E' di 3il bilancio di unavvenuto a, in un emporio di articoli. Le vittime, tuttee di nazionalità cinese, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una 24enne. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, impegnati tutta la notte per domare le fiamme. Le cause dell'non sono ancora state accertate. Carabinieri e polizia scientifica hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica del tragico evento. Sul posto 118e polizia locale.Si sta ancora lavorando al raffreddamento dei locali.