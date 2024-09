Promettevano di guarire un bambino di due anni malato di tumore in manette tre sedicenti medici

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mercoledì 11 settembre a Breno, in provincia di Brescia, sono stati arrestati treoncologi, che in realtà non avevano alcun titolo, che avevano proposto una cura sperimentale alla famiglia di undi 2di. I genitori del piccolo avevano dunque deciso di lasciare il trattamento tradizionale e di affidarsi ad una terapia sperimentale dai costi molto elevati. Solo dopo aver constatato che la nuova cura non portava a nessun risultato, hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. La truffa della cura sperimentale per ilI genitori avevano notato che le cure tradizionali negli ospedali di Brescia e di Padova non funzionavano e così, in preda alla disperazione, si erano affidati ai tre individui spacciatisi peroncologi che avevano proposto loro una cura sperimentale con il macchinario Scio negli Stati Uniti.