WWE | Giulia ha vinto il suo debutto sul ring a NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha ottenuto la vittoria al suosula NXT e la WWE ha confermato il suo primo match per il titolo. A NXT No Mercy,ha debuttato e ha affrontato la NXT Women’s Champion Roxanne Perez. Nell’episodio successivo di NXT,ha steso Chelsea Green e ha sfidato Perez ad affrontarla nella premiere di CW il primo ottobre. Green esi sono scontrate in un match combattuto, ma alla fine, un G-Trigger e una Norther Lights Bomb hanno messo Chelsea a terra per il conteggio. Primo match titolato annunciato Dopo la campanella, la WWE ha quindi confermato chesfiderà Perez per l’NXT Women’s Championship, Roxanne Perez, nella puntata di NXT del primo di ottobre.è un’ex NJPW STRONG Women’s Champion.