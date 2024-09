Sanità territoriale La ’coperta corta’ e i servizi a rischio della riorganizzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Sullo sfondo la carenza cronica di medici; in primo piano lo ’spezzatino’ dei turni di lavoro, poi presìdi sanitari sempre più piccoli, il nuovo numero unico regionale 116117 per le non urgenze da attivare h24, il sempre più consistente ricorso al 118 e, così andando, il filtroall’ospedale e ai pronto soccorso viene meno. Questi alcuni dei punti segnalati da un gruppo di medici dell’ex guardia medica dell’Asl Sud Est, divenuta nel tempo ’continuità assistenziale’ e oggi medici di ’assistenza primaria a rapporto orario’, di fronte allaavviata dalla Regione e di fronte a sempre piùda dare con meno risorse.