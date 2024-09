Lascia il ritiro della Nazionale la notizia coinvolge l’azzurro | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Da poco hato il, dopo aver patito un problema fisico in questi giorni: arriva l’annuncio cheanche il calciatore del Napoli. Tra una settimana riprenderà il cammino in campionato per il Napoli di Antonio Conte, che nei primi tre impegni ha portato a casa una sconfitta pesante per mano dell’Hellas Verona, proprio all’esordio, e due vittorie consecutive in casa con Bologna e Parma. L’obiettivo, non appena sarà archiviata la sosta delle Nazionali ora in corso, è quello di rompere il ghiaccio anche in trasferta: ad attendere i partenopei è il Cagliari, nella sfida in programma per domenica 15 settembre alle ore 18:00.