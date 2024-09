Fedez spiega l’esibizione sfortunata | Come mai ho cantato male

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri serasi è esibito in più location in Sicilia e a Torrenova ha avuto qualche difficoltà. Il cantante di Pensavo Fosse Amore si è esibito con l’autotune impostato, ma soprattutto senza sentire praticamente nulla in cuffia. Ovviamente il risultato è stato un mezzo disastro e l’ha anche ammesso lui stesso poco fa su Instagram. Il rapper hato che l’autotune c’era, ma era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano.sulcon problemi tecnici in Sicilia: “Non sono Celine Dion e non ho mai detto di esserlo”. “Video viralissimo del giorno, super scoop. Ok, hodi me**a il mio singolo ieri ad una data. Prima di tutto specifico che non ho mai preteso di essere Celine Dion, non lo sono mai stato e non l’ho mai detto.