Arrampicata sportiva Laura Rogora chiude ottava in finale nella lead a Koper in Coppa del Mondo

(Di sabato 7 settembre 2024) Non è andata oltre l’posizionedellaindeldi(Slovenia). La nativa di Roma, campionessa europea di questa specialità, ha pagato le fatiche profuse tra la rassegna continentale e le Olimpiadi e oggi ha chiuso inposizione con il punteggio di 19+ dopo un’ottima semiieri chiusa in seconda posizione. A vincere è stata la fenomenale slovena Janja Garnbret che ha dominato con lo score di 46+, arrivando quasi al top della parete. Seconda posizione per l’austriaca Jessica Pilz con il punteggio di 40+, mentreterza la statunitense Annie Sanders con 39+ in una gara estremamente tirata ed equilibrata. Al maschile successo che è andato in favore del britannico Toby Roberts con lo score di 40, mentre il seconda posizione ha concluso il giapponese Sorato Anraku con 35.