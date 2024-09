Meloni al G7 dei Parlamenti | L’IA va governata Scenari catastrofici se aumentasse le disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le guerre in Ucraina e Medio Oriente, il ruolo che il G7 e l’Occidente devono e possono avere sulloo globale e, soprattutto, la “sfida” dell’Intelligenza artificiale, che aprirebbe “se venisse usata per aumentare le”. Giorgiaè intervenuta al G7 dei, in corso a Verona, affrontando i principali temi di questo “quadro globale particolarmente complesso”, ribadendo la linea già impressa come presidente del G7.aidel G7: “In voi la sovranità popolare trova la sua massima espressione” Intervenuta in video, perché impossibilitata a raggiungere fisicamente il summit,si è rivolta ai rappresentanti deidei sette grandi, ricordando le “ricadute a 360 gradi” dei conflitti e della crescente instabilità e l’impegno non solo dei governi, ma anche deiper affrontarle.