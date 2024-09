Ci siamo voluti bene per me c’è sempre ed è immortale Nascondeva le emozioni ma un giorno mi disse ‘sei un fico’ | Fiorello e il suo Mike Bongiorno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un passaggio di consegne in cinque anni, attraverso una storia professionale che non ha mai incontrato il caso. E che, con il tempo, è diventata un’amicizia. Per RosarioBonè stato un maestro, un complice, il genio capace di sorprenderlo e spiazzarlo. Soprattutto, una persona su cui poter contare, in onda e lontano dalle telecamere. Ad accomunarli stima reciproca, affetto e l’ironia dei grandi, di chi non si prende mai troppo sul serio. “Durante le mie giornate c’èqualcosa che mi rimanda a, qualcosa che ha fatto, qualcosa che ha detto, qualche consiglio che mi ha dato.c’è, per me era ed è, non mi è mai sfiorata l’idea che lui unpotesse andarsene”, le parole del mattatore siciliano che, in un’intervista a 7Corriere, ha ricordato il tempo trascorso insieme al re dei quiz.