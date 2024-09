Belen Rodriguez risponde in maniera pungente ad un commento su Stefano De Martino ad Affari tuoi | cosa ha scritto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lunedì 2 settembre 2024,Deha debuttato come conduttore della nuova edizione disu Rai1, sostituendo Amadeus. L’attesa era tanta, e il successo non si è fatto attendere: più di 4 milioni di telespettatori hanno seguito la prima puntata, con uno share del 25%. L’ex ballerino di Amici si è così affermato anche come conduttore di punta del palinsesto Rai. Tante le reazioni positive da parte di colleghi e amici, ma quella più inaspettata è arrivata dalla sua ex moglie,. La showgirl argentina non ha perso l’occasione di commentare il nuovo ruolo dell’ex marito.