Terza medaglia individuale per la schermitrice dopo le due oro precedenti La fiorettista si è messa al collo un importante bronzo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Non è l’oro che tutti si aspettavano, ma io sono felicissima, non è tutto regalato, è bellissimo». Bebe Vio Grandis conquista ladialle Paralimpiadi di Parigi e anche lei, come Benedetta Pilato, la giovane nuotatrice criticata per aver reagito con positività alla mancataolimpica, riaccende i riflettori sull’importanza di saper accettare anche di non arrivare sempre primi. «È una giornata straordinaria – ha aggiunto poi ai microfoni Rai la– e domani (oggi) c’è anche la gara a squadre. Incrociate le dita per me, perché io non posso» conclude scherzando.