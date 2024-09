Grillo garante assoluto? No solo carica onorifica e può essere sfiduciato Ecco come Conte prepara la battaglia legale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Beppenel suo post di stamattina, 5 settembre, ha rivendicato il potere interpretazione autentica delle norme dello Statuto del Movimento 5 Stelle. E quindi soprattutto su simbolo, nome e vincolo dei due mandati. Spiegando che l’assemblea costituente convocata danon può, a suo avviso, decidere su tutto o mettere in discussione questi paletti, perché lui lo impedirà usando i suoi poteri di. Nel quartier generale dei Cinque stelle, però, la posizione del fondatore – ampiamente annunciata – è già da tempo oggetto di studio e di valutazioni sulle possibili contromosse. I dirigenti vicini a Giuseppeescludono chepossa ottenere di imporre le sue volontà qualora dovesse rivolgersi ad un tribunale o portar via il simbolo in caso di rottura (ormai pure questa tenuta in conto).