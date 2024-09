Beauty look dell’ottava serata di Venezia 81 | protagonista assoluta Lady Gaga e il biondo decolorato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non poteva che essere lei l’deidi81:. La cantante, attrice e diva di spettacolo, tra le più famose al mondo, ha calcato il red carpet in Laguna con uno stile unico, che non si può non amare. Arrivata al Festival del Cinema in occasione di Joker: Folie à deux, di Todd Phillips, ha mostrato i suoi iconici capelli biondi, dopo una breve parentesi scura (probabilmente necessaria per la promozione del suo nuovo brano Die with a Smile, con Bruno Mars). Per il photocall l’abbiamo vista in total black con un tocco parigino: i lunghi capelli biondi erano in piega liscia con le punte leggermente arricciate all’interno. Il baschetto era semplicemente adorabile,mente da copiare.