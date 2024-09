Claudym fuori il singolo Una serie di sfortunati eventi scritta con Riccardo Zanotti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) UnaDiè il titolo del nuovodi, scritto insieme adei Pinguini Tattici Nucleari “Una casa in fiamme, gatti neri da adottare, specchi da spaccare e scale da attraversare”, sono solo alcuni di UnaDi, il nuovodiin radio (Island Record) che chiude e completa la tracklist dell’album d’esordio Incidenti Di Percorso. Scritto insieme adei Pinguini Tattici Nucleari e prodotto da okgiorgio, UnaDiè un compendio di sfighe quotidiane, alle quali se ne aggiunge la più grande: l’amore, quando le cose non vanno per il verso giusto. Nuovo gioiellino pop della cantautrice milanese, il brano incontra le sonorità di uno dei producer del momento e la penna di uno degli artisti più apprezzati del panorama italiano.