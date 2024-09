Cinquestelle sempre più in crisi il deputato Lovecchio passa a Forza Italia | Il Movimento è ormai di sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Iin Puglia perdono un altro pezzo e acuiscono la loronazionale e regionale. Giorgiodel partito eletto nella circoscrizione di Bari, ha lasciato ilper aderire a, con parole di fuoco contro i pentastellati.: “diventati costola della” “Lascio il5 Stelle che nell’ultimo periodo ha inteso virare con decisione a, un perimetro che non coincide con la mia identità politica che affonda le radici nel bacino della cultura liberale. Sono stato attratto dalle iniziative e dalla linea diinterpretata da Antonio Tajani a livello nazionale e soprattutto per la leadership dimostrata in Europa”, così il parlamentare pugliese ha motivato la sua decisione.