Sopralluogo Uefa nel nuovo Gewiss Stadium | verificata la conformità per la Champions

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo. Si è svolto nella mattinata di martedì 3 settembre ildei delegatial, in vista del prossimo inizio della nuova “League Phase” dellaLeague 2024/2025. L’ispettore incaricato, il belga Fernand Meese (ex arbitro internazionale) ha verificato che gli spalti della nuova tribuna sud, i nuovi skybox, le sale interne ed i relativi spazi esterni, compreso il parcheggio sotterraneo, fossero conformi alla normativa prevista per le gare della UCL. A valle delsono state aggiornate le informazioni contenute nellopassport presente sulla piattaforma TIME di. Lo staff Atalanta, unitamente ai rappresentanti della Figc, ha accompagnato in site visit l’ispettore Meese che ha potuto soddisfare tutte le verifiche necessarie.