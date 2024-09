Fidanza Fratelli d’Italia | Per Fitto una delega di peso La maggioranza Ue? Sui temi potrà cambiare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Onorevole Carlo, capozione dial Parlamento europeo e membro del partito dei Conservatori e Riformisti Europei, è arrivata la nomina di Raffaelealla commissione europea. Riguardo alla, l’obiettivo è il Bilancio? "L’obiettivo è sempre stato affidare a una personalità di valore, quale certamente è Raffaele, unaadeguata al ruolo e aldell’Italia, preferibilmente in ambito economico. Mi pare che si stia andando in questa direzione ed è un fatto positivo". La scelta di nominarlo negli ultimi giorni a disposizione è stata una strategia vincente? O non è stata affatto una strategia? "Nessuna strategia. È normale scegliere il commissario anche in base alle deleghe cheandare a ricoprire e ottenere la massima condivisione dagli alleati".