Spara alla moglie poi si toglie la vita | lei era malata da tempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico episodio ha scosso la città di Bari. In un appartamento situato in via Lucarelli, un uomo di 84 anni hato e ucciso la, una donna di 83 anni, prima di rivolgere l’arma contro se stesso,ndosi la. Le prime indagini condotte dai carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, indicano che la donna era affetta da una grave malattia e costretta a letto da. Questo drammatico evento è stato segnalato ai soccorsi da un parente della coppia, che preoccupato ha deciso di verificare la situazione. Gli investigatori hanno già sequestrato l’arma utilizzata per il duplice tragico gesto e stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia.