LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa affronta Patriot danneggiata la barca neozelandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADANNI IMPORTANTI PER NEW ZEALAND: “NON SAPPIAMO QUANDO TORNEREMO A GAREGGIARE” 13.44 Si comincia alle 14.00 con Alinghi-Ineos. Poi, a seguire,-American Magic. Non si disputeranno le regate tra New Zealand-Ineos e New Zealand-Orient Express. 13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata del round robin diCup. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dellaCup, torneo di selezione tra i Challenger per la 37ma America’s Cup. La fase a gironi prosegue nelle acque di Barcellona con altri due match race importanti ai fini della classifica generale, dopo un day-1 che ha regalato qualche sorpresa in condizioni meteo quasi al limite per gli AC75.