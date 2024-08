Air Force One | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024) AirOne: ladeldelIl regista Wolfgang Petersen si è distinto come autore di opere rimaste nell’immaginario collettivo, come La storia infinita, U-Boot 96, La tempesta perfetta e Troy. Un altro suoparticolarmente apprezzato è il thriller AirOne, del 1997. Un’opera che, come suggerisce il titolo, fa dell’aereo presidenziale degli Stati Uniti il suo ambiente primario. Su tale mezzo in volo si svolge infatti tutta l’azione, per unche fa dunque della tensione ad alta quota la sua cifra stilistica. Ilaffronta inoltre il tema del terrorismo, che di lì a pochi anni si sarebbe imposto all’attenzione del mondo intero. Lo stesso Petersen, in seguito, dichiarò che non avrebbe mai accettato di realizzare ilsuccessivamente agli eventi dell’11 settembre.