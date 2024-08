Reunion degli Oasis | tutto sui concerti del 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo anni di attesa e speculazioni, la notizia è ufficiale: glitorneranno sui palchi nel. Dopo giorni di attesa e indizi lasciati sul web, in molti speravano che ladella band britannica si concretizzasse. Ladei fratelli Gallagher segnerà un evento epocale per tutti i fan della storica band britannica, che ha segnato la storia del rock negli anni ’90. La grande domanda che tutti si pongono ora è: come e dove acquistare i biglietti per idel? Eccoquello che c’è da sapere., foto Ansa – VelvetMagIl tour delpartirà il 4 luglio dallo stadio di Cardiff, in Galles, per poi toccare le principali città del Regno Unito e dell’Irlanda. Tra le tappe più attese figurano le esibizioni a Wembley, lo storico stadio di Londra, e a Croke Park a Dublino.