Riverbero al cinema il film di Enrico Iannaccone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) Ad ottobre la casa di distribuzione Double Line di Torino porterà in sala il, diretto dal napoletano, attraverso una serie di proiezioni evento in alcune delle principali sale d’essai italiane alla presenza dello stesso regista e di altri membri dello staff che saranno a disposizione per dialogare con il pubblico.è frutto di una produzione indipendente realizzata da un collettivo di professionisti dele del teatro. Girato in nove giorni con un iPhone 14 Pro e con una troupe ridotta all’osso, ilracconta con un taglio sperimentale l’incontro fortuito di due figure alla deriva che si muovono nei perimetri di una Napoli dalle tinte sfumate.