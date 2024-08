Sagra della Nana | nove serate di festa nel cuore di Montagnano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 –dedicate ai saporitradizione contadina neldi. Il mese di settembre, come tradizione, sarà scandito dallache mobiliterà l’intera comunità del piccolo paeseValdichiana per andare a rinnovare un’attesa e partecipatadi fine estate in calendario da mercoledì 11 a domenica 15 settembre e da giovedì 19 a domenica 22 settembre. Questo evento, giunto alla cinquantaduesima edizione, troverà il proprio fulcro nella volontà di condividere il “buon mangiare” tipicocultura contadina con specialità quali le tagliatelle al sugo die lain porchetta, ma proporrà anche un calendario ricco e variegato dove ogni giorno saranno previste occasioni di intrattenimento, svago e ballo.