Accordo raggiunto tra i club l’azzurro lascerà il Napoli | l’affare è già ai dettagli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata e non solo. Gli azzurri hanno definito l’ennesima cessione. Il mercato sta volgendo al termine, ma in casac’è ancora tanta voglia di mettere a segno diversi colpi. Tra le file azzurre, però, non si lavora solo sui colpi in entrata ma anche in uscita. Infatti, con l’arrivo di Antonio Conte son stati diversi i giocatori che si sono ritrovati ai margini del progetto. A tal proposito, per evitare di avere una rosa troppo folta e confusionaria, la dirigenza ha deciso di mettere a segno alcune cessioni. Quest’ultime, non sono ancora terminate ed avranno ulteriori protagonisti nelle prossime settimane. Uno dei nomi “caldi” in uscita è sicuramente quello di Walid Cheddira. Quest’ultimo, è rientrato aldopo il prestito al Frosinone, ma con ogni probabilità approderà ancora altrove.