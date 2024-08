La presidenza del Tribunale La collega rinuncia al ricorso Sì alla nomina di Fabio Roia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ultima spada di Damocle è stata eliminata da una recentissima sentenza del Tar del Lazio:è e resterà il presidente deldi Milano. Stando a quanto emerge dalle motivazioni della sentenza emessa il 13 agosto dal collegio presieduto da Antonino Savo Amodio, ladel giudice sessantaquattrenne, deliberata il 10 gennaio scorso dal plenum del Csm, è stata contestata dCaterina Chiaravalloti, che, assistita dall’avvocato Fabrizio Criscuolo, ha impugnato l’atto che ha conferito l’incarico. Dopo la mossa della magistrata sessantenne, sia il diretto interessato che il Csm si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto del; anche un terzo magistrato che aveva presentato domanda per la stessa poltrona, Massimo Orlando, è intervenuto nella causa ad opponendum.