Funerale bambina caduta dalla finestra domani l’addio a Fatiha | Uniti per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bologna, 23 agosto 2024 – Aleggia il silenzio in via della Campagna, dove lunedì pomeriggio la piccolaNur Molla, di appena quattro anni, è precipitata dal terzo piano di casa sua, sporgendosi troppo dal balcone di cemento, probabilmente per toccare la pioggia che batteva fortissimo sui tetti e sulle strade. In prossimità del civico 30, adesso, si ascolta solo un silenzio rispettoso, che avvolge l’edificio e i suoi residenti, stretti alla famiglia “in questa tragedia che ha portato via il piccolo angelo”.“alla bimba piena di vita” saràalle 11 al cimitero di Borgo Panigale, dove riposano i defunti di fede islamica. La notizia arriva direttamentepagina Facebook di ’Bologna Bangladeshi Community’, da subito al fianco del papà e della mamma sprigionando un forte moto di solidarietà e di vicinanza.