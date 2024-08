Discorso alla Convention Harris ha esposto la sua politica estera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago. (askanews) – Unanon accondiscendente, che punta a mantenere il primato Usa e non intende lasciare margini a sistemi autoritari. E che dice senza mezzi termini: “L’America, non la Cina vincerà la competizione per il XXI secolo”. Queste le tracce di quale sarà l’approccio al mondo esterno di Kamala, se diventerà presidente degli Stati uniti. Nel suodi accettazione della nomina presidenziale del Partito democraticodi Chicago, Kamalaha dedicato una parte delinternazionale, ribadendo il sostegno all’Ucraina nel conflitto con la Russia e il sostegno al dirittodifesa di Israele, definendo però “devastante” quanto accaduto a Gaza dopo il 7 ottobre e confermando la richiesta di arrivare a un cessate-il-fuoco.