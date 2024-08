Nuova Fiat 500 2025 | foto ed info del restyling sarà anche ibrida

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bella, premium, ma non vende quanto sperato. Parliamo della500, ad oggi solo elettrica. Lanciata nel 2020 con grandi pretese, l’auto si sta rivelando meno apprezzata rispetto ai suoi contenuti. La piccola di Casa, solo elettrica, vende infatti circa 8-10 volte in meno della sua “sorella” termica datata 2007. I motivi sono molteplici. L’autonomia reale dell’auto non consente viaggi di medie distanze (figuriamoci se uno vuole fare lunghi tragitti), il prezzo senza ecobonus non è ancora vantaggioso. Con ilarriverà ildell’auto con importantissime novità. La richiesta sempre più pressante di una versione endotermica aggiornata che vada a sostituire il vecchio modello, farà sì che sulla500introdotta almeno una proposta termica (elettrificata). Il tutto dovrebbe arrivare contemporaneamente al