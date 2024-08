Faggeto Lario centauro sbalzato dalla moto | portato in gravi condizioni al Sant’Anna di Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

21 agosto 2024 – Un volodi cinque metri e una caduta rovinosa sull'asfalto. È Quel che è successo a unciclista questa mattina intorno alle dieci e mezza a. l'incidente, il secondo della mattinata dopo quello fatale intorno alle sei e mezza del mattino ad Albiolo, è avvenuto in via Per Bellagio. L'uomo, in sella alla sua due ruote, è stato centrato da una macchina mentre percorreva la strada che costeggia il lago di. Nella caduta ha ridiversi,traumi al volto, alla schiena e a un braccio. Le suesono subito state giudicate serie dagli equipaggi del 118 e dai medici dell'automedica intervenuti sul posto, che dopo le prime cure sul posto lo hanno condotto in codice rosso aldi. Sul luogo dell'incidente, come d'abitudine, anche le pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco per i rilievi.