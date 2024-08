Yacht affondato a Palermo il braccio destro e coimputato del magnate Lynch morto investito da un’auto poche ore prima del disastro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Aveva scelto di non partire con i colleghi per la vacanza a bordo del Bayesian, loall’alba del 19 agosto nelle acque di fronte a. Ma Stephen Chamberlain non si è salvato comunque. Il cinquantenne ex vicepresidente finanziario di Autonomy, la società informatica fondata dalbritannico Mike– proprietario del veliero e disperso insieme ad altre cinque persone – èore, sabato 18 agosto,damentre faceva jogging a Stretham, nel Cambridgeshire. Un’incredibile coincidenza su cui si sono avventati i tabloid inglesi, parlando di una “maledizione” attorno ai vertici dell’azienda, finiti sotto processo negli Usa e assolti appena due mesi fa.