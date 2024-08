Vannacci Il piano segreto del generale Il nuovo partito Europa sovrana

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 19 agosto 2024) Robertocontinua a muoversi per creare un suo. Gli indizi sulle mosse politiche delsi moltiplicano. Dopo aver lanciato il suo comitato "Il mondo al contrario" ora si parla di una e vera propria organizzazione che sta prendendo forma. Il, eletto al Parlamento Ue con la Lega, sta già pianificando le prossime mosse. Il giornalista Marco Belviso è il coordinatore per il Nord Est del movimento lanciato dal. "Abbiamo diviso l'Italia in sei aree, corrispondenti alle circoscrizioni per le Europee. Ognuno ha il proprio coordinatore territoriale". Contemporaneamente sono nati altri comitati. Uno di questi è "Noi con", plasmato sui comitati che cinque anni fa, sul modello degli Amici di Beppe Grillo, hanno fatto crescere il consenso nazionale di Salvini.