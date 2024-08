Pensionato fa un viaggio da film | trovati 9 milioni di euro nell' auto ecco le conseguenze!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 agosto 2024)fa undadile! Immaginate di scoprire un tesoro nascosto in un'durante un semplice controllo di routine ma invece di oro o gioielli, si tratta diin assegni turistici! Scoperta shock alla frontiera: undi Bergamo, tranquillamente in, nasconde un vero e proprio patrimoniomobile. È successo di recente al valico di Ponte Chiasso, dove le "antenne" delle guardie di finanza e i funzionari doganali hanno intercettato la bellezza di 9diin assegni turistici. La procedura è stata quella di sempre: hanno chiesto all'uomo se aveva qualcosa da dichiarare, e lui, forse un po' troppo sicuro, ha detto di no. Ma qualcosa non quadra, così hanno deciso di approfondire.