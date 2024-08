Arresto cardiaco al Conad il volontario che l’ha salvato | Il cuore ha ripreso a battere sotto le mie mani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Prato, 17 agosto 2024 - Strappato alla morte grazie all’uso del defibrillatore. È accaduto al centro commercialedi via Anna Kuliscioff, a Maliseti, dove un uomo di 77 anni andato inè statograzie all’uso repentino del defibrillatore di cui era munito il negozio, che fortunatamente era cardioprotetto. Cosa è successo in quegli attimi concitati ce li racconta Marcello Ramalli,Vab, che si trovava per caso nel centro commerciale e ha prestato all’uomo i primi soccorsi insieme al direttore della. Marcello Ramalli, come si è accorto che l’uomo era in? “Ero andato allaper comprare qualcosa, aveva appena pagato alle casse. Mentre stavo uscendo, passando davanti al bar del supermercato, ho visto che una signora stava chiamando il marito e l’uomo non gli rispondeva.