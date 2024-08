Sull’ impianto rifiuti alla Zipa Animali è fermo | Per noi è no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)Edison per il trattamento deianche pericolosi, anche il vicesindaco Samuele(foto) chiarisce il suo no, ancheluce le dichiarazioni della multinazionale al Carlino sulla mancata disponibilità a rimpicciolire o spostare la piattaforma. "Esaminato il progetto – spiega Samuele– abbiamo rilevato delle criticità, fatte le nostre osservazioni. Adesso è il momento dei processi partecipativi. Un percorso del tutto nuovo per Jesi, che ci consente di portare l’opinione pubblica ed esperti indipendenti all’interno dei percorsi istituzionali. Il proponente dice la sua".