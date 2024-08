C’erano una volta le sale giochi Antonio Nati | Porto l’amore per gli arcade in tv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano – Videogame Hunter: Cacciatori di Video. Questo il nome del nuovo programma TV, in programma su DMax da dicembre, che vedrà protagonista la crew guidata da, il più grande esperto del mondo dei videogame(e non solo). La sua passione è diventata il suo lavoro e, oggi, gli ha aperto le porte della televisione., lei è considerato il più grande esperto di cabi, i videogames delleanni ’80 “Sì, diciamo che il mondo ““ lo sento mio Ad oggi ho una collezione di più di 400 cabi, tutti rigorosamente originali. Per originali si intende il cabinato che è stato creato per quel determinato videogame e non un ‘pronto scheda’ dove veniva sempre utilizzato lo stesso mobile ma cambiata la scheda gioco al suo interno. Quindi un cabinato Pac-Man originale deve avere le grafiche di Pac-Man”.