Via alle erbacce su muri e marciapiedi

(Di domenica 11 agosto 2024) È iniziato in questi giorni il secondo intervento di diserbo deie bordo strada, in entrambi i rioni della città. Si tratta di un’azione meccanica, effettuata da due squadre composte da due operai ciascuna, che andrà a eliminare erbe e cespugli cresciuti in questi mesi. Il successivo passaggio sarà fatto con prodotti chimici, come previsto dal Piano del diserbo comunale. È già stata inoltre programmata un’operazione specifica sul muro di via Costalunga. "Ci scusiamo per la tempistica con cui è partito questo secondo intervento – dice il vicesindaco Cristina Borroni –. Il ritardo è dovuto a problemi di carattere procedurale. L’obiettivo è di migliorare la qualità del servizio per una città più pulita e decorosa". Come sempre, quando si parla di strade e, l’attenzione delle persone è massima.