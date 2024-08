Nuovo calendario per il mese di agosto ai Musei Civici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per soddisfare il numero sempre crescente di turisti che arrivano in città, Ascoliha previsto per i mesi die settembre un ampliamento degli orari di visita della Galleria d’Arte Contemporanea (dal giovedì alla domenica) e del Teatro Ventidio Basso. Ildi eventi Ascoliper ildipartirà da domani con il Forte Malatesta e ‘La notte, il circo e la luna’ aperto fino alle 24. Lunedì in Pinacoteca Civica alle 21 ’Una sera d’estate al museo’ c’è l presentazione del volume ’Ascoli Piceno. Luogo dell’anima’. Il programma proseguirà martedì al Forte Malatesta alle 18.30 con ingresso gratuito con l’incontro ‘L’artificio dei tarocchi. Dialoghi sull’intelligenza artificiale’. Ospite il professor Mariano Pierantozzi. v.r.