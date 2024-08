Highlights finale lancio martello con Fantini Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Glidelladidelfemminile alle Olimpiadi di. L’azzurra Sara, attesa da una grande prestazione dopo l’oro agli Europei di Roma, non è andata oltre la dodicesima posizione con due lanci sotto la misura dei 70 metri e un nullo. Niente da fare per la fidentina, la quale non è riuscita a dar continuità all’affermazione a livello continentale. Da ricordare, però, che si tratta di una disciplina iper-competitiva e con moltissime atlete di alto livello, tra le quali la detentrice del record olimpico, ossia la polacca Wlodarczyk. Medaglia d’oro per la canadese Camryn Rogers (76.97), argento per la statunitense Annette Nneka Echikunwoke con 75.48 e bronzo per la cinese Jie Zhao con 74.27. Di seguito ildella