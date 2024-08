Volley sfide stellari nei quarti Apre Slovenia-Polonia chiude USA-Brasile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Spettacolari, impronosticabili, tiratissime. Tre, oltre a Italia-Giappone, per completare il tabellone delle semifinali delmaschile. Si parte alle 13.00 con una sfida tutta europea. i campioni continentali della, i favoriti numero uno per l’oro olimpico, e i vice-campioni europei del 2021 della. Di fronte due vere e proprie corazzate, la riedizione della finale per il terzo posto della VNL 2024 che si è disputata un mese fa a Lodz. Allora a vincere fu lacon un secco 3-0 ma a Parigi laè stata una grande sorpresa. Ha battuto i padroni di casa della Francia, ha espresso una qualità di gioco elevatissima e può giocarsela alla pari con la corazzata allenata da Grbic. La battaglia annunciata è quella tra il polacco Kurek e lo sloveno Stern, che sta disputando un grande torneo a Cinque Cerchi.