Stop alla crisi delle culle Aumentano i nuovi nati

(Di sabato 3 agosto 2024) Aumenta a Rimini la popolazione residente per il terzo semestre consecutivo e c’è un segno più anche per le nascite. Questo e tanto altro, in numeri, nella fotografia scattata dal report semestrale demografico elaborato dall’ufficio statistica del Comune. "Un importante strumento di analisi della popolazione – sottolinea l’assessorastatistica Anna Montini (foto) – che ci consente di calibrare gli interventi necessari a incrementare la qualità della vita in città e a programmare il futuro tenendo conto dei trend edinamiche demografiche in atto sul nostro territorio". Al 30 giugno 2024 la popolazione residente ammonta a 150.517 abitanti, 94 in più rispetto al dato del 31 dicembre 2023. Si conferma una tendenza in crescita della popolazione riminese che, dal 2001 (quando erano 128.