Tennis Qinwen Zheng fa l’impresa | Iga Swiatek sconfitta alle Olimpiadi e cinese in Finale per l’oro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un’altra chance. Non era stato un bel Roland Garros per laquello di quest’anno. L’uscita di scena nel terzo turno contro la russa Elina Avanesjan aveva rappresentato un riscontro deludente. Lata asiatica (n.7 del mondo) ha saputo però resettare e tornata sui campi di Parigi, in occasione del torneo olimpico, sta scrivendo una pagina di storia per il proprio Paese., infatti, è diventata la primataa raggiungere laperin questa disciplina ai Giochi. Un risultato frutto di un qualcosa di altrettanto eclatante, ovvero l’affermazione contro la n.1 del mondo, Iga, quattro volte a segno nello Slam sulla terra rossa francese.