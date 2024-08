Meloni traccia il futuro dell’Italia | l’agenda dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha delineato con chiarezza la sua agenda post-estiva in un’intervista a Tempi. Durante la conversazione,ha affrontato temi cruciali. Su tutti, il conservatorismo, autonomia, il Piano Mattei, il premierato, le sfide europee, la natalità, la competitività e la guerra in Ucraina. La leader ha ribadito l’impegno del governo a rispettare il programma elettorale e a realizzare le riforme necessarie per il Paese. Giorgiapresenta la sua agendale vacanze Notizie.com fonte foto ig: @giorgiaGiorgiahato un quadro chiaro e deciso delle priorità del governo per il periodo post-estivo. Con un forte impegno verso le riforme, il consolidamento dei valori conservatori e una chiara visione delle sfide europee e internazionali.