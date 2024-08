Due cogl*** Olimpiadi imbarazzo in piena diretta Rai | cosa si sono fatti scappare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il torneo di tennis allesi è rivelato decisamente sfortunato per gli atleti italiani, con solo delusioni per la squadra azzurra. L’avventura parigina era iniziata male con la decisione di Yannik Sinner, numero uno al mondo, di rinunciare ai giochi a causa di una forte tonsillite. Grandi speranze per una medaglia erano riposte nell’altra stella della squadra italiana, Jasmine Paolini, ma la finalista di Wimbledon è stata eliminata al terzo turno dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova in tre set, 5-7, 6-3, 5-7. Fine dei sogni anche nel doppio misto per la coppia composta da Andrea Vavassori e Sara Errani, battuti da Demi Schuurs e Wesley Koolhof per 6-7(4), 6-3, 11-9 dopo un match di oltre due ore. “Era una partita complicata contro due giocatori che sanno giocare il doppio – ha commentato Vavassori -.