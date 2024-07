Bridgerton perché il duca di Hastings ha abbandonato la serie?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 30 luglio 2024) Il pubblico non ha potuto che innamorarsi facilmente del personaggio deldi, dolce e sensibile, ma anche virile e determinato nel conquistare la dolce Daphne nel corso della prima stagione di. Ma che fine ha fatto in seguito alla chiusura del primo ciclo di episodi? In molti si sono chiesti che fine abbia fatto ildi Hastigs, interpretato nel corso della prima stagione dida Regé-Jean Page. Infatti, il personaggio, anche centrale nella storia, improvvisamente è sparito dal piccolo schermo. Già nella seconda stagione dellatv, infatti, la sua presenza non è stata contemplata. Dopo anni, ecco il motivo. Ildiin, foto Ansa – VelvetGossipL’uscita della terza stagione diha aperto non pochi interrogativi su come proseguirà adesso la trama con protagonista la famiglia più amata del Mayfair.