Niente impennata estiva dei prezzi della benzina Continuano i cali delle medie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scendono le quotazioni internazionali dei raffinati ea scendere isulla rete carburanti italiana con Eni che nel fine settimana ha tagliato di 2 centesimi iraccomandati die diesel. Prosegue pertanto il calonazionali deipraticati alla pompa dei due prodotti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 28 luglio, il prezzo medio praticatoin modalità self è 1,851 euro/litro (1,857 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,839 e 1,871 euro/litro (no logo 1,844). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,733 euro/litro (rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,720 e 1,755 euro/litro (no logo 1,725).